Neymar, chiesta la cessione al PSG: il brasiliano ha solo una squadra in testa

In una serata di mezza estate deflagra il caso Neymar. L'attaccante brasiliano ha incontrato ieri i vertici del Paris Saint-Germain chiedendo la cessione in questa sessione di trattative. Una notizia clamorosa che porterà ovviamente ad incendiarsi il mercato internazionale. O Ney ovviamente fa gola e vedremo quali saranno le destinazioni del giocatore. Volge quindi al termine la sua avventura sotto la Tour Eiffel dopo sei anni, cinque campionati vinti e 118 reti in 173 partite disputate in rossoblu.

Il giocatore vuole il Barcellona

Ma quale sarà la sua destinazione? E' la domanda che ci si pone di fronte a questa situazione che si sta creando. Il giocatore, riporta l'edizione online de L'Equipe ovviamente ha in testa soltanto una cosa: un ritorno a Barcellona. Opzione che per il momento non è caldissima specialmente dopo il rifiuto da parte di Xavi. Neymar si è trasferito a Parigi proprio dalla formazione catalana nel 2017 per la cifra di 222 milioni di euro.