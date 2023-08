Neymar è l'ultima stella che va in Arabia Saudita: il contratto è a cifre folli

Ormai è questione di poco tempo e Neymar sarà un giocatore dell'Al-Hilal.

Ormai è questione di poco tempo e Neymar sarà un giocatore dell'Al-Hilal. In attesa dell'ufficialità, Footmercato ha svelato in esclusiva tutti i dettagli del faraonico contratto che il brasiliano firmerà legandosi così al club saudita. Innanzitutto, durata e stipendio: il contratto sarà biennale, percependo in questi due anni una cifra tra i 300 e i 400 milioni di euro (nonostante in molti parlino "solo" di 100 milioni, che possono salire a 120 con i bonus).

Benefit e guadagni in aggiunta allo stipendio

Oltre allo stipendio, Neymar avrà grandi benefit in Arabia Saudita come un aereo privato (come avviene per Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr). Inoltre, esattamente come il portoghese, anche lui potrà vivere con la compagna Bruna Biancardi anche se non sono sposati. Ciò sarà tollerato, sebbene sia proibito in Arabia Saudita. Neymar avrà a sua disposizione anche una casa enorme oltre allo staff che ne consegue.

Ci sono poi degli ulteriori guadagni, legati sia alla sua attività sportiva che a quella social. L'ex Barcellona, infatti, per ogni vittoria di Al-Hilal intascherà circa 80.000 euro. Guadagnerà anche circa 500.000 euro per ogni storia o post pubblicato sui suoi social personali dove promuoverà l'Arabia Saudita.