Neymar-Psg, ora è rottura totale: il Barça lavora per il clamoroso ritorno

Il divorzio tra Neymar e il Paris Saint-Germain deve essere soltanto ufficializzato, ma ormai "O' Ney" è lontanissimo dal club parigino. Una rottura che era nell'aria, visto il rendimento non esaltante in Champions League da parte dell'asso brasiliano. Fondamentalmente l'ex blaugrana non ha mai inciso come avrebbe dovuto, considerando anche il prezzo pagato dai parigini per strapparlo al Barcellona.

Ci sono diversi motivi sulla rottura tra le parti, su tutti gli insuccessi europei del club parigino. Rottura totale anche con lo spogliatoio, in molti non hanno legato con l'asso brasiliano. Con lo stesso Mbappé i rapporti sono ormai ridotti ai minimi termini per via dei troppi privilegi che gli vengono concessi dal presidente Nasser Al-Khelaïfi. Inoltre le ambizioni di Neymar hanno portato il calciatore verdeoro a rivedere la sua posizione all'interno del club, ormai è fortemente demotivato e non vuole iniziare una nuova stagione in Ligue 1.

Da considerare anche i moltissimi infortuni, che hanno contribuito a svalutare il cartellino del giocatore sudamericano: secondo uno studio del CIES, il prezzo sul mercato sarebbe sceso di ben 63 milioni di euro. Il costo rimane proibitivo, ma il Barcellona potrebbe tentare l'assalto nelle prossime settimane. Ipotesi di mercato, ma più volte anche "O' Ney" ha espresso la volontà di tornare in maglia blaugrana.