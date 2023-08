Niente alternativa in mediana? Gaetano verso la permanenza

Una cessione che sembrava scontata potrebbe alla fine non avvenire.

Una cessione che sembrava scontata potrebbe alla fine non avvenire. Gianluca Gaetano, indicato vicino alla partenza in prestito potrebbe invece restare al Napoli e chiudere di fatto l'arrivo di un altro possibile centrocampista. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scrive su Twitter: "Gianluca Gaetano è pronto per restare al Napoli".