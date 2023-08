Niente amichevole per Folorunsho: è atteso dal Verona, chiusura forse già martedì

E' solo questione di tempo, infatti, prima che si raggiunga l'accordo totale, previsto forse per martedì

L'Hellas Verona aspetta sempre l'ultimo via libera per Michael Folorunsho dal Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è solo questione di tempo, infatti, prima che si raggiunga l'accordo totale, previsto forse per martedì. Il centrocampista intanto non ha preso parte quest'oggi all'amichevole contro l'Augsburg.