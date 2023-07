Niente Arabia per Icardi: è a un passo dal ritorno in Turchia

L'attaccante argentino ex Inter, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, tornerà in Turchia dopo il prestito dello scorso anno.

TuttoNapoli.net Mauro Icardi è a un passo dal ritorno al Galatasaray. L'attaccante argentino ex Inter, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, tornerà in Turchia dopo il prestito dello scorso anno: decisiva la proposta economica e la centralità nel progetto del club. Al Paris Saint-Germain andranno 10 milioni di euro. L'Al-Shabab punta tutto su Lacazette - Chiuso definitivamente il capitolo Icardi, l'Al-Shabab punta tutto su Alexandre Lacazette. L'ex attaccante dell'Arsenal piace ai sauditi, nei prossimi giorni potrebbe esserci l'affondo decisivo per convincere il francese e l'Olympyque Lione, l'attuale club del giocatore.