Niente Cina per Bale: chiuso il mercato cinese, resta solo l'ipotesi Premier entro l'8 agosto

Niente Cina per Gareth Bale. Il giocatore gallese, infatti, era stato fortemente accostato al Jiangsu Suning ma il mercato cinese ha di fatto chiuso nella giornata di oggi alle 18. Per Bale, etichettato uno dei papabili uscenti in casa Real così come James Rodriguez, resterebbe soltanto l'ipotesi Premier - come scrive il portale spagnol As - con Manchester United e Tottenham interessate, ma il tutto dovrà formalizzarsi entro l'8 agosto, giorno di chiusura del mercato inglese. Il tempo stringe.