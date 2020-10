Niente Elche per Llorente: gli spagnoli hanno virato su un altro obiettivo

Ultima possibile occasione di rilancio per Jesé Rodriguez, che l'Elche vorrebbe riportare in Spagna dal Paris Saint-Germain. Dopo essere stato vicino al colpo Fernando Llorente dal Napoli, il club neo-promosso in Liga sta facendo proprio in queste ore un tentativo per il classe '93, reduce dai prestiti a Betis e Sporting CP dello scorso anno. A riportarlo è Onda Cero.