Niente Gaetano per il Bari, il ds Polito: "Non siamo interessati, non lo prenderemo"

Il giocatore, quindi, almeno per il momento, non si muoverà dalla Campania, in attesa poi che il tecnico azzurro Garcia decida del suo futuro.

TuttoNapoli.net

La priorità è un portiere che vada a sostituire Elia Caprile, e il nome in auge è Brenno del Gremio, ma per il Bari si è fatto con insistenza anche il nome di Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli campione d’Italia, che pare essere finito anche sul taccuino del Parma. Come però riporta Tuttobari, il Ds biancorosso Ciro Polito, parlando a microfoni spenti a Sportitalia, si sarebbe lasciato a una serie affermazioni che non danno spazio ad interpretazioni: "Non siamo interessati a Gaetano, non lo prenderemo", le parole del direttore.

Il giocatore, quindi, almeno per il momento, non si muoverà dalla Campania, in attesa poi che il tecnico azzurro Garcia decida del suo futuro.