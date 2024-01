Niente Italia, Bonucci cambia squadra ma riparte ancora dall'estero: è già in Turchia

Leonardo Bonucci è atterrato a Istanbul, pronto a dare il via alla sua nuova avventura col Fenerbahce.

Leonardo Bonucci è atterrato a Istanbul, pronto a dare il via alla sua nuova avventura col Fenerbahce. Il difensore ex Juventus, che arriva in Turchia dall'Union Berlino, dopo le visite mediche firmerà un contratto di 6 mesi da 1,3 milioni di euro netti.

Al raggiungimento di determinati obiettivi, si legge su Sporx, potrebbe scattare anche il rinnovo automatico per una ulteriore stagione con stipendio da 2,5 milioni di euro annui.

Il Fenerbahce, nelle scorse ore, aveva di fatto annunciato l'arrivo del centrale difensivo, reduce dai 6 mesi all'Union Berlino: "Il club sta lavorando per rinforzare la squadra durante il periodo di trasferimenti invernale. Per questo sono state avviate le trattative per il trasferimento del difensore Leonardo Bonucci.

Il calciatore italiano arriverà oggi pomeriggio a Istanbul per le visite mediche ed ulteriori incontri col club e successivamente sarà presentato al pubblico", il comunicato del Fenerbahce in merito".