Niente James per l'Atletico: dopo Joao Felix gli spagnoli stanno chiudendo anche per Rebic

Nonostante alcuni rumors, l'Atletico Madrid non è su James Rodriguez. Il club spagnolo ha definito l'arrivo della stellina Joao Felix - come da nota ufficiale del Benfica - per addirittura 126mln di euro e nei prossimi giorni definirà l'arrivo di un altro attaccante. Secondo quanto riferito da Sky DE (Germania), è in chiusura l'acquisto di Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte per circa 40mln di euro più 10 di bonus. Si tratta di una punta in questo caso, ma che andrebbe a completare il reparto.