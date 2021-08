Niente James Rodriguez, il Milan trova il trequartista: arriva dal Bordeaux

Non sarà James Rodriguez il trequartista di Stefano Pioli. Il Milan ha trovato l'accordo col Bordeaux per Yacine Adli: i rossoneri hanno definito coi girondini la trattativa per il centrocampista francese. Adli, che costerà 10 milioni di euro, resterà a Bordeaux in prestito nella prossima stagione, per poi approdare a Milano a partire dal 2022.