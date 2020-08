Niente Milan e Napoli, Szoboszlai annuncia: "Resto qui per fare la Champions"

Dominik Szoboszlai, centrocampista offensivo del Red Bull Salisburgo, dopo essere stato accostato a Milan, Napoli e Arsenal ha deciso di rimanere in Austria per un altro anno. "Ho parlato con la mia famiglia e il mio agente - ha detto al sito ufficiale degli austriaci - e voglio giocare di nuovo in Champions League con il Salisburgo".