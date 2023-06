Niente Nagelsmann: è atteso a Parigi per chiudere l'accordo col PSG

Tutto pronto in casa Paris Saint-Germain per l'inizio dell'avventura sulla panchina dei campioni di Francia di Julian Nagelsmann

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto in casa Paris Saint-Germain per l'inizio dell'avventura sulla panchina dei campioni di Francia di Julian Nagelsmann. Lo scrive l'Equipe che fa sapere che il manager tedesco, accostato anche al Napoli, è atteso a Parigi entro le prossime 24 ore per trovare un accordo definitivo sull'ingaggio. E' lui l'allenatore scelto dalla proprietà parigina per succedere a Cristophe Galtier. Nagelsmann è stato a più riprese cercato anche dal Napoli nelle ultime settimane.