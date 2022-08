Niente Napoli, Neto va al Bournemouth: l'ex Juve era stato accostato agli azzurri

Il Napoli per la porta sta scegliendo tra Kepa e Navas, una cosa è certa: non ha mai affondato il colpo per Neto

Il Napoli per la porta sta scegliendo tra Kepa e Navas, una cosa è certa: non ha mai affondato il colpo per Neto. Il brasiliano in uscita dal Barcellona è ad un passo dal Bournemouth e già oggi potrebbe svolgere le visite mediche, conferma ulteriore del fatto che il club azzurro mai ci ha provato realmente.