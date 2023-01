Niente Napoli, Ounahi va al Marsiglia! Domani le visite mediche e poi la firma

Domani farà le visite mediche e poi ci sarà l'ufficialità.

TuttoNapoli.net

L'Olympique Marsiglia si rifà dopo il mancato arrivo di Ivan Ilic. I provenzali prelevano Azzedine Ounahi, rivelazione del Mondiale, dall'Angers per 10 milioni di euro. Il centrocampista non ha svolto l'allenamento di oggi e sarà al Velodrome per la sfida fra OM e Monaco. Domani farà le visite mediche e poi ci sarà l'ufficialità. Lo riferiscono i colleghi di Tmw