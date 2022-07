Niente Napoli per Broja: è ad un passo dal West Ham, ha già lasciato il ritiro del Chelsea

Dopo l'accelerata decisa del West Ham col Chelsea, Armando Broja è ad un passo dal trasferimento agli Hammers che per il suo cartellino pagheranno 35 milioni di euro

TuttoNapoli.net

© foto di Luca Bargellini

Dopo l'accelerata decisa del West Ham col Chelsea, Armando Broja è ad un passo dal trasferimento agli Hammers che per il suo cartellino pagheranno 35 milioni di euro. L'operazione non è ancora conclusa, ma tutto lascia pensare che la fumata bianca sia dietro l'angolo: secondo il Daily Telegraph, infatti, l'attaccante classe 2001 ha da poco lasciato il ritiro dei Blues negli Stati Uniti per andare a sostenere le visite mediche col West Ham. Il giocatore, ricordiamo, in Italia era stato a lungo seguito dal Napoli e dall'Atalanta.