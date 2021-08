Niente Napoli per Hincapié: il difensore firma oggi con il Bayer Leverkusen

Non sarà in Italia, dov'era appetito dal Napoli, il futuro di Piero Hincapié. Il difensore classe 2002 è pronto a diventare un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. Come raccolto da TMW, è tutto definito con il Talleres, club proprietario del suo cartellino, e l'ecuadoriano firmerà oggi il suo contratto con i tedeschi.