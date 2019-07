Niente Napoli per Mota Carvalho: visite mediche con la Juve U23

Visite mediche stamani per Dany Mota Carvalho, che nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Under 23. L’attaccante classe 1998, proveniente dalla Virtus Entella, la scorsa stagione era stato soprannominata il CR7 di Chiavari: i suoi gol hanno trascinato la formazione di Boscaglia verso la promozione in Serie B. La Juve ha superato la concorrenza del Monza di Berlusconi, sarà lui a trascinare l’attacco della formazione di Fabio Pecchia, nel corso della seconda stagione dei bianconeri in Serie C. Il giocatore piaceva anche al Napoli, come ha più volte dichiarato il presidente della Virtus Entella Gozzi.