© foto di www.imagephotoagency.it

E' appena iniziata l'avventura di Jordan Veretout all'Olympique Marsiglia. L'ormai ex giocatore della Roma, venduto all'OM per 11 milioni di euro, è appena sbarcato in città per sottoporsi a visite mediche e firmare il contratto.