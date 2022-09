Niente Navas: dovrebbe svincolarsi entro mezzanotte dal PSG

Keylor Navas non andrà al Napoli: il portiere ha tempo fino a mezzanotte per rescindere il contratto

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Keylor Navas non andrà al Napoli: il portiere ha tempo fino a mezzanotte per rescindere il contratto con il Paris Saint Germain, poi potrebbe andare al Napoli. Vedremo se ci sarà tempo o meno per questo. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky ai microfoni dell’emittente satellitare.