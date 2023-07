Niente Osimhen? Dopo Dembele il PSG spinge per Kolo Muani: c'è anche un'alternativa

Il Paris Saint-Germain lavora con attenzione per rinforzare il reparto offensivo in vista dell'addio di Kylian Mbappé.

Il Paris Saint-Germain lavora con attenzione per rinforzare il reparto offensivo in vista dell'addio di Kylian Mbappé. Mentre il club lavora per l'acquisto di Ousmane Dembele dal Barcellona, parallelamente si segue con convinzione la pista Randal Kolo Muani, giovane attaccante francese in forza all'Eintracht Francoforte, che al momento è il favorito per il ruolo di nuovo numero 9 dei parigini.

Secondo quanto riporta RMC Sport, il PSG avrebbe virato con forza su Kolo Muani dopo che Harry Kane ha chiuso la porta alla Francia per il Bayern Monaco. Per liberare Kolo Muani l'Eintracht chiede 70 milioni di euro più bonus, ma all'interno del PSG resiste una corrente che vorrebbe vedere in maglia parigina il portoghese Gonçalo Ramos del Benfica, che costa 80 milioni e che al momento si gioca proprio con Kolo Muani un posto alla corte di Luis Enrique.