Niente riscatto, la Juve cerca lo sconto per Milik: sullo sfondo c'è Sarri

Sullo sfondo, in attesa di sviluppi, c'è sempre la Lazio di Maurizio Sarri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pur non avendo esercitato il diritto di riscatto dal Marsiglia per Arkadiusz Milik, la Juventus non ha ancora rinunciato all'idea di riaccogliere tra le proprie fila il centravanti polacco. Nei prossimi giorni, stando a quanto riferito da Sky Sport, il club bianconero avrebbe in programma di formulare al club francese un'offerta più bassa rispetto ai 7 milioni pattuiti la scorsa estate per acquistare a titolo definitivo l'ex Napoli dopo il prestito di questa stagione. Sullo sfondo, in attesa di sviluppi, c'è sempre la Lazio di Maurizio Sarri.