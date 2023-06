Niente Serie A per Pulisic? Lione pronto a battere la concorrenza di Napoli e Milan

Christian Pulisic è uno dei tanti calciatori in uscita dal Chelsea in questa sessione di mercato e l'esterno d'attacco fa gola anche a molte squadre italiane

