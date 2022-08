Niente Serie A per Senesi (che piaceva a tante big): è fatta col Bournemouth

Per Senesi attese a breve visite e firma.

Non sarà in Serie A il futuro di Marcos Senesi. Il centrale argentino del Feyenoord, secondo quanto riporta Relevo, sarà un nuovo giocatore del Bournemouth. Lui dopo Norberto Mourara Neto, portiere brasiliano che pareva vicino al ritorno in A (magari al Napoli o alla Roma) e che invece ha preferito le Cherries. Per Senesi attese a breve visite e firma.