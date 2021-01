Niente terzino, Alvino: "Il Napoli non interverrà, ne ha 4 anche se parte Malcuit"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha smentito alcuni rumors circolati ieri su un interessamento per un laterale sinistro: "Firpo? Il Napoli non è interessato al giocatore, ma in generale non ha intenzione di intervenire a gennaio per un laterale. Per la società l'organico è completo con Mario Rui e Ghoulam a sinistra e Di Lorenzo e Hysaj a destra. La partenza di Malcuit non apre ad arrivi di giocatori come Firpo dal Barcellona o altri. A me fa ridere anche l'ipotesi del prestito, dimenticando che il mercato è fermo anche per club più ricchi del Napoli".