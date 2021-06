Niente vetrina europea: Fabian stasera rischia di restare di nuovo fuori

Era atteso come uno dei talenti che si sarebbe messo in vetrina, ma Fabian Ruiz rischia di restare di nuovo a guardare. Secondo i media spagnoli, infatti, l'azzurro potrebbe ancora essere escluso dai titolari che dovrebbero essere Thiago, Koke e Pedri. L'unico dubbio infatti della Spagna, che affronta questa sera la Polonia di Zielinski, riguarda l'attacco ed in particolare Morata.