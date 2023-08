No alla clausola per Gabri? Benitez si è lasciato scappare una frase che fa capire tutto

Parlando in conferenza di Gabri Veiga, l'allenatore del Celta Vigo Rafa Benitez ha svelato un retroscena

Parlando in conferenza di Gabri Veiga, l'allenatore del Celta Vigo Rafa Benitez ha svelato un retroscena: “Non possiamo controllare il mercato, non sappiamo se sarà facile o difficile che esca prima o poi. Improvvisamente può arrivare una squadra e dire pagherò la clausola e tu non hai niente da fare o da dire, e può arrivare una squadra che ti fa un'offerta vicina e devi valutare cosa fare".

Chiaro il riferimento al Napoli che sta appunto provando a chiudere l'affare senza pagare i 40 milioni di clausola.