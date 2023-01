"No, grazie!", Zaniolo rifiuta il Bournemouth! Ora la Roma rischia di svalutarlo ancora

E' stata questa la risposta che Nicolò Zaniolo, tramite il suo agente, ha dato oggi al Bournemouth nel confronto andato in scena

© foto di www.imagephotoagency.it

No, grazie. E' stata questa la risposta che Nicolò Zaniolo, tramite il suo agente, ha dato oggi al Bournemouth nel confronto andato in scena nelle scorse ore. Le cherries avrebbero messo il calciatore al centro del progetto, ma è stata confermata la volontà di non accettare. A questo punto Zaniolo è destinato a restare alla Roma. A meno che il Milan non decida a sorpresa di rilanciare - riportano i colleghi di Tmw -, mettendo sul piatto più soldi e proponendo anche una formula che garantisca l'acquisto del calciatore classe '99.