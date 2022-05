Nome nuovo dall'Austria: il Napoli ha visionato Daniliuc del Nizza per la difesa

Ci sarebbero due società italiane sulle tracce di Flavius Daniliuc, difensore centrale austriaco classe 2001 del Nizza.

Ci sarebbero due società italiane sulle tracce di Flavius Daniliuc, difensore centrale austriaco classe 2001 del Nizza. Arrivato in Francia nell'estate del 2020, scuola Bayern Monaco, ha giocato 20 gare in questa Ligue 1 e 3 in Coppa e per il portale Spox sarebbe stato visionato di recente sia dalla Lazio che dal Napoli. Il contratto del polivalente difensore di Vienna col club nizzardo è in scadenza nell'estate del 2024.