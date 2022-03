Nome nuovo dall'Inghilterra: piace l'ala 2000 Tete, in uscita dallo Shakhtar

Secondo quanto riportato dal portale 90min Tete, esterno offensivo classe 2000 dello Shakhtar Donetsk, piace in Italia ad Atalanta, Milan e Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal portale 90min Tete, esterno offensivo classe 2000 dello Shakhtar Donetsk, piace in Italia ad Atalanta, Milan e Napoli, ma la concorrenza non si ferma qua visto che soprattutto in Premier League Tete ha diversi estimatori: fra questi, si legge, ci sono Everton, Leicester, West Ham e Southampton, ma fra le possibili destinazioni future del giocatore di De Zerbi ci sono anche Ajax, Porto e Benfica.