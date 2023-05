Nome nuovo dalla Francia: nel mirino del Napoli c’è un centrocampista del Leicester

Il Leicester, sette anni dopo la vittoria della Premier con Claudio Ranieri in panchina, è retrocesso in Championship.

Il Leicester, sette anni dopo la vittoria della Premier con Claudio Ranieri in panchina, è retrocesso in Championship. Ora il club inglese rischia di perdere molti giocatori durante il mercato estivo. Il portale francese Footmercato, fa sapere che Wilfred Ndidi (26 anni), attualmente sotto contratto fino a giugno 2024, è nel mirino del Napoli come rinforzo per il centrocampo.