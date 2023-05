Nome nuovo dalla Scozia: Napoli sul centrocampista 2001 Raskin, i dettagli

Acquistato a gennaio per 1,5 milioni di euro proprio dallo Standard Liegi, attualmente il suo valore di mercato si attesta sui 7 milioni.

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. E arriva direttamente dalla Scozia. Come scrive il Daily Record, tra i nomi attenzionati dal Napoli c'è anche quello di Nicolas Raskin, classe 2001 esploso in patria con lo Standard Liegi, in Belgio, e che bene ha fatto anche nella sua esperienza, ancora in corso, ai Glasgow Rangers.

Acquistato a gennaio per 1,5 milioni di euro proprio dallo Standard Liegi, attualmente il suo valore di mercato si attesta sui 7 milioni. Sul centrocampista, che potrebbe fare la mezzala ma soprattutto il vice-Lobotka, sarebbero però interessati anche Barcellona, Marsiglia e Leeds United.