Nome nuovo per completare la difesa: Giuntoli su un giovane talento dell'Arsenal

Non solo Ostigard. Il Napoli valuta anche altri profili per il ruolo di quarto centrale per completare l'organico. Uno dei nomi nuovi, diffuso quest'oggi dal Corriere dello Sport, è quello di William Saliba, talento 2001 di proprietà dell'Arsenal ma con una stagione in prestito all'Olympique Marsiglia da titolare con 50 presenze tra EL, poi Conference ed ovviamente Ligue1.