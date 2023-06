Nome nuovo per il dopo Kim, ag. Baniya: "Chieste informazioni durante la tournée in Turchia"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Bia, agente di Rayyan Baniya, difensore del Karagumruk

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Bia, agente di Rayyan Baniya, difensore del Karagumruk: "È molto molto bravo. È nato in Italia, ha il doppio passaporto e presumo verrà convocato sia dalla nazionale turca che da quella italiana e andrà valutato chi scegliere. Giuntoli me l’aveva chiesto durante la tournée in Turchia di questo inverno. Era già intorno che bazzicava, andò a parlare con Pirlo e con il direttore. Spero che anche senza Giuntoli possa essere un giocatore attenzionato dal Napoli.

Anche se è un po’ presto dire se possa essere il sostituto di Kim. Potrebbe partire dalle retrovie per guadagnarsi la titolarità. Dovremmo vederlo e contestualizzarlo nel Napoli, vederlo da fuori secondo me ci sta dentro tranquillamente. Caratterialmente è un ragazzo straordinario, ha fatto la gavetta ed è un giocatore straordinario. Il prezzo è abbordabilissimo”.