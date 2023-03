Nome nuovo per il futuro, Napoli sul 2004 del Barça Toni Caravaca: la conferma dell'agente

La conferma arriva da Giovanni De Montis, socio di Francesco Totti nell'agenzia che ne gestisce la procura.

Nome nuovo per il futuro, il Napoli è sulle tracce di Toni Caravaca, centrocampista classe 2004 in forza al Barcellona. La conferma arriva da Giovanni De Montis, socio di Francesco Totti nell'agenzia che ne gestisce la procura: "A gennaio sono arrivate offerte dalla Serie A, ma il Barcellona non l'ha lasciato partire. Il club spagnolo sta facendo delle riflessioni sul ragazzo in scadenza di contratto, anche il Napoli è molto interessato", le sue parole a Calciomercato.com.