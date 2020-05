Nome nuovo per l'attacco: piace il 20enne Rodriguez del Los Angeles Fc

Nome nuovo per l'attacco del Napoli: si tratta di Brian Rodriguez, classe 2000, tra poco 20enne, giocatore del Los Angeles Fc. Un talento che piace a diversi club tra cui Sampdoria e Bologna. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che anche il Napoli si è interessato al ragazzo, la cui valutazione è di circa 10-15 milioni di euro. Il procuratore di Rodriguez è Bentancur che già in passato ha avuto rapporti diretti col Napoli essendo, tra gli altri, anche il procuratore di Torreira, connazionale dell'attaccante in questione.