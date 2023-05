Nome nuovo per l’attacco: spunta Nkunku del Lipsia come erede di Osimhen

Non solo Jonathan David per l'attacco del Napoli. La punta del Lille è in pole per sostituire un'eventuale partenza di Victor Osimhen

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non solo Jonathan David per l'attacco del Napoli. La punta del Lille è in pole per sostituire un'eventuale partenza di Victor Osimhen. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, come alternativa ci sarebbe anche l'atalantino Rasmus Hojlund mentre l'ultimo nome che è stato accostato alla formazione di Luciano Spalletti sarebbe Christopher Nkunku del Lipsia.