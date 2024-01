Nome nuovo per la difesa: contatti con l'agente di Sanchez del Galatasaray

Napoli a caccia di un difensore. La pista Dragusin è resa complessa dal forte inserimento del Tottenham

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Napoli a caccia di un difensore. La pista Dragusin è resa complessa dal forte inserimento del Tottenham, ma nella lista partenopea spunta un’altra interessante opportunità: Davinson Sanchez.

Negli ultimi giorni, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sono stati contatti tra l’entourage del colombiano (col quale i rapporti sono molto solidi da anni, visto che è lo stesso che rappresenta Duvan Zapata) e il club azzurro. Davinson, che nel 2017 fu acquistato per circa 40 milioni dal Tottenham dopo aver brillato nell’Ajax, è passato durante la scorsa estate al Galatasaray. È stato titolare in quattro match di Champions (col Manchester United firmò due assist) e in otto giornate della Super Lig turca, fermandosi poi a inizio dicembre per un problema muscolare gestito male al suo rientro dopo l’ultima sosta per le nazionali.