"Non andrà al Napoli”, il Chiringuito cancella tweet che annunciava mancato arrivo di CR7

"Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli". Ad annunciarlo, ai microfoni del 'Chiringuito TV', è stato questa mattina il giornalista Edu Aguirre. Il noto cronista spagnolo è anche grande amico dell’asso portoghese che in tutti i modi, tramite il suo agente Jorge Mendes, sta provando a lasciare il Manchester United in questo rush finale di calciomercato. La curiosità è che ora quel tweet del Chiringuito non risulta più sui social, è stato cancellato.