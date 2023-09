"Non firmare, vieni qui", il Napoli ci ha provato fino all'ultimo per Frattesi: il retroscena Sky

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha rivelato un retroscena di calciomercato all'account Instagram 'Zonafanta'.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha rivelato un retroscena di calciomercato all'account Instagram 'Zonafanta': "Su Frattesi c'erano diversi club interessati, il giocatore aveva dato la sua priorità all'Inter. Si vedeva, per come giocava la squadra col centrocampo a tre, lì. Però non ha detto no alle altre squadre tant'è che ci hanno provato Juve, Roma e Milan, ma queste ultime avevano bisogno di incassare prima dalle cessioni. +

La società, che fino a quando Frattesi era in sede con l’Inter, ha provato a fare dei rilanci al telefono è stato il Napoli. De Laurentiis e Micheli chiamavano in continuazione l'agente del giocatore e Frattesi per dire: 'Non firmate, venite da noi!’".