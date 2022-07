Non inizia col piede giusto l'avventura di Gattuso al Valencia: il club costretto alle cessioni

Sta prendendo il via la stagione del Valencia di Gennaro Gattuso e lo fa senza nessun nuovo acquisto ufficiale.

Sta prendendo il via la stagione del Valencia di Gennaro Gattuso e lo fa senza nessun nuovo acquisto ufficiale. Superdeporte scrive che il tecnico avrebbe voluto uno scenario diverso e anche per parlare dei rinforzi, ha avuto una riunione con Sean Bai e Miguel Angel Corona, uomini mercato del club. I problemi finanziari costringono la società a cedere: non c'è stata una cessione importante prima del 30 giugno e allora dovrà aspettare le partenze prima di ottenere eventuali rinforzi. I prossimi addii pesanti in vista sono quelli di Gonçalo Guedes (c'è la Roma) e Carlos Soler (c'è il Barcellona), oltre a capire a quel che sarà del capitano José Luis Gayà.