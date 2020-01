"Non posso parlare", bocche cucite per l'agente di Politano dopo l'incontro con Giuntoli

E' finito l'incontro tra il Napoli e Davide Lippi, agente di Matteo Politano. L'esterno sembra sempre più vicino alla formazione azzurra: secondo summit della giornata per provare a limare i dettagli, nella trattativa può entrare anche il prestito di Fernando Llorente. Ai cronisti presenti, tra cui TMW, Lippi non ha però rilasciato dichiarazioni. "Nessuna novità. Non possiamo parlare".