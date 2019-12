"Non serve, ci sono troppi esterni!", tifosi perplessi sulla ricerca a Politano

Idee contrastanti da parte dei tifosi quando leggono di Matteo Politano accostato al Napoli. Sui social si scatenano i napoletani che commentano le voci di mercato. Gianfranco scrive: "Questo pseudo giocatore ci rifiuto quando lottavamo per lo scudetto, preferendo l'Inter che navigava tra 5 e 6 posto, ora in quel ruolo a cosa cavolo ci serve se c'è Lozano su cui si è investito oltre 40 mln e Callejon?". In realtà non fu Politano a rifiutare Napoli ma il Sassuolo a blindarlo. I tifosi glielo ricordano. Ciro dice: "Non serve a Napoli ci vuole un centrocampista buono". Forse non sa che arriverà anche il regista. Roberto aggiunge: "Politano? Non in prestito...". Carlo è sintetico: "Spero arrivi". Alessandro riflette: "Il Napoli ha sovrabbondanza di esterni...bisogna investire a centrocampo". Giancarlo conclude, virtualmente, per noi: "Con un diritto di riscatto per Politano, ottimo. Politano ottimo vice Callejon".