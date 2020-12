Non si sblocca la cessione di Milik: il Napoli apre a formule creative, i dettagli

Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora tutto da scrivere. La cessione non si sblocca e, secondo il Corriere del Mezzogiorno, il fatto che il Napoli continui a non smuoversi sulle pendenze pregresse non facilita le cose: "Non ci sono, però, offerte concrete e il Napoli chiede 18 milioni di euro per far partire Milik. La storia nel mese di gennaio alle porte è tutta da scrivere, c’è l’apertura anche a formule creative, ad una base fissa più bassa che magari può alzare la cifra con i bonus. La risoluzione del caso è però ancora lontana, il Napoli rischia seriamente di perdere Milik a parametro zero".