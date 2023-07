"Non so se resto", Schuurs spaventa il Torino: c'è il Napoli sul difensore

Un anno dopo il suo arrivo al Torino come erede di Gleison Bremer, Perr Schuurs mette paura ai tifosi granata

Un anno dopo il suo arrivo al Torino come erede di Gleison Bremer, Perr Schuurs mette paura ai tifosi granata, che temono di perderlo in estate. Ad analizzare la situazione è Tuttosport, che spiega come il centrale olandese, tornato in Italia dalle vacanze pochi giorni fa, abbia messo in bilico la sua permanenza, rispondendo in modo criptico alla domanda di un tifoso ieri fuori dai cancelli del Filadelfia.

"Non so se resto", ha detto l'ex difensore dell'Ajax, sorridente ma incerto su quello che accadrà. Su Schuurs c'è il Napoli, ma anche il Liverpool, che avrebbe offerto trenta milioni, ritenuti però troppo pochi per lasciar partire il giocatore.