"Non soffermatevi su una prima punta", l'ultimo obiettivo di mercato svela la verità di Ancelotti

"Non soffermatevi su una prima punta". Lo aveva detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa da Dimaro quando si parlava di Icardi. Raramente l'allenatore del Napoli mente. Lo conferma il mercato. Il nuovo obiettivo, a quanto pare quello più concreto di tutti, è Rodrigo del Valencia, attaccante classe '91 della nazionale spagnola. Non una vera prima punta. Rodrigo è un calciatore di assoluto talento che col suo mancino funge da rifinitore, da regista offensivo. Non attacca l'area di rigore ma ne resta al limite per dialogare coi compagni. Un indizio tattico che conferma quella frase che molti avevano sottovalutato con Icardi che sembrava un nome possibile. Non è così, a quanto pare. Il Napoli cerca altro. Cerca Rodrigo, ad esempio. Che non è una prima punta classica.