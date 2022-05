Non solo Adeyemi per sostituire Haaland: il Borussia punta un attaccante seguito dal Napoli

Classe '94, il centravanti francese naturalizzato ivoriano ha altri tre anni di contratto con l'Ajax, club che lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Il Borussia Dortmund non si limiterà all'acquisto di Karim Adeyemi per sostituire Erling Haaland, centravanti norvegese classe 2000 che proseguirà la sua carriera al Manchester City. Adeyemi, classe 2002, arriverà a titolo definitivo dal Red Bull Salisburgo, ma il BVB conta di acquistare anche un altro attaccante con maggiore esperienza. E ha messo nel mirino uno dei migliori goleador di questa Champions League: Sebastien Haller, accostato anche al Napoli in caso di cessione di Osimhen. Classe '94, il centravanti francese naturalizzato ivoriano ha altri tre anni di contratto con l'Ajax, club che lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com