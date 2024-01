Non solo Boniface: da Zirkzee a Gimenez, l'elenco dei bomber seguiti da ADL

Victor Boniface è il sogno del Napoli come erede di Osimhen

Victor Boniface è il sogno del Napoli come erede di Osimhen. Ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che ci sono altri bomber in lizza. Oltre a David del Lille, sul taccuino dei dirigenti azzurri c’è in bella mostra pure il nome di Joshua Zirkzee del Bologna.

E poi occhio anche a Santiago Gimenez del Feyenoord: il messicano viaggia a un gol di media a partita in Eredivisie, con 19 reti in altrettante gare. Vale 50 milioni, difficile pensare a sconti.