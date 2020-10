Non solo Callejon: la Fiorentina punta anche un ex obiettivo del Napoli per la fascia

Marco Davide Faraoni nel mirino della Fiorentina. E' un'idea per il dopo Chiesa - giocatore in trattativa con la Juventus - che la dirigenza viola sta prendendo in considerazione in queste ore su indicazione dell'allenatore Giuseppe Iachini. Contatti costanti nelle ultime ore, Faraoni nel mirino del club viola. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.